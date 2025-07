Após uma estreia consagradora e um fim de semana com sessões lotadas, o Internacional Circo Kroner inicia oficialmente sua temporada em Natal. A partir desta terça-feira (22), o público poderá se encantar com os espetáculos na Arena das Dunas, com apresentações de terça a sexta-feira às 20h, e aos sábados às 16h, 18h30 e 20h30, e domingos às 16h e 18h30.

Com uma superprodução inédita e estrutura climatizada, o espetáculo reúne mais de 60 artistas brasileiros com carreira internacional, trazendo números impressionantes como trapezistas, mágicos, acrobatas de pernas de pau, a trupe de báscula e o famoso globo da morte com cinco motos simultâneas. A banda ao vivo é um dos diferenciais do Kroner, garantindo uma experiência sonora e visual única do início ao fim.

Os ingressos continuam disponíveis a partir de R$ 30, com possibilidade de parcelamento em até 3x sem juros, pelo site www.circokroner.com.br. A lona climatizada oferece conforto e visibilidade para todos os setores, além de banheiros de alto padrão, acessibilidade e segurança para toda a família.

O Circo Kroner, que retorna a Natal após duas décadas, promete transformar cada apresentação em um momento inesquecível, misturando tradição, modernidade e muito encantamento.

Para mais novidades e bastidores, acompanhe as redes sociais oficiais: @circokroneroficial.

Prepare-se para viver sua própria experiência Kroner!