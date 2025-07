A Meta revelou um protótipo de pulseira inovadora que usa tecnologia de eletromiografia de superfície (sEMG) para transformar movimentos das mãos em comandos digitais.





O dispositivo permite digitar mensagens, navegar pela internet e até assinar documentos sem tocar diretamente nos aparelhos. Ele funciona captando sinais elétricos dos músculos do antebraço, gerados por neurônios motores alfas da medula espinhal, e, por meio desses sinais, consegue reconhecer gestos como toques, deslizes, pinças e escrita manual.





A tecnologia foi desenvolvida com o auxílio de inteligência artificial, treinada com dados de milhares de participantes, o que aumenta a precisão ao identificar os movimentos. Segundo a Meta, trata-se do sistema mais avançado já criado para controle intuitivo e integrado de dispositivos digitais.





Com informações de Metro1