O médico mastologista Maciel Matias lança o livro "Dante Alighieri e 'A Divina Comédia' no Século XXI - Hoje, quem você colocaria no Inferno?" no próximo dia 25 de julho, às 17h, no Iate Clube Natal. Coordenador de Projetos da Liga Contra o Câncer, ele vai destinar toda a renda da venda dos exemplares para a instituição.





A ideia surgiu durante a pandemia de covid-19, quando o autor discutiu o clássico imortal de Dante Alighieri, "A Divina Comédia", na Academia de Medicina do Rio Grande do Norte. De lá para cá, o médico, que se diz um "escritor despretensioso, curioso por natureza acerca de assuntos gerais e de pontos de vista voltados à humanidade", veio fazendo reflexões e traçando paralelos entre as ideias levantadas pelo escritor italiano naquele distante século 14 e os temas da contemporaneidade - e foi o conjunto destas observações cuidadosas que deu corpo ao livro.





Presidente da Federação Brasileira das Academias de Medicina e Professora Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Selma Maria Bezerra Jerônimo é, além de prefaciadora da publicação, quem desafiou Matias a colocar no papel as suas análises. "Matias revisita o 'Inferno' com olhos contemporâneos fazendo perguntas corajosas acerca de temas essenciais como o impacto das mídias sociais e das ferramentas de identificação que se espalham pelo mundo", destaca a acadêmica.





O lançamento do livro acontece no mês em que a Liga Contra o Câncer completa 76 anos. Atuando na instituição desde a década de 1970, Maciel Matias também é patrono da cadeira 45 da Academia Brasileira de Mastologia e ainda médico e sócio da Clínica de Oncologia e Mastologia de Natal.





Liga Contra o Câncer





Instituição 100% filantrópica, a Liga Contra o Câncer é a principal referência em oncologia no Rio Grande do Norte e uma das principais do Norte e Nordeste. Em 2024 registrou mais de 1 milhão de atendimentos, sendo 75% direcionados para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e ainda vem ganhando destaque no Brasil e internacionalmente na participação em pesquisas clínicas.





Atualmente com cinco unidades hospitalares e uma assistencial, a Liga está prestes a inaugurar a Unidade de Oncologia Pediátrica, em Natal, e tem mais dois centros na fase de projetos, em Parnamirim e Assú.





Serviço:

Lançamento do livro "Dante Alighieri e 'A Divina Comédia' no Século XXI - Hoje, quem você colocaria no Inferno?"

Dia 25 de julho, às 17h

Iate Clube de Natal

Toda renda das vendas será revertida para a Liga Contra o Câncer