Imagem: Divulgação

A Meta, liderada por Mark Zuckerberg, revelou um novo e ambicioso projeto: a construção de data centers gigantes dedicados exclusivamente à inteligência artificial (IA). O primeiro deles, batizado de Prometeu, deverá começar a operar em 2026. Segundo Zuckerberg, um dos centros ocupará uma área tão grande quanto uma parte significativa de Manhattan, em Nova York.

Para acelerar seus avanços em IA, a empresa criou uma nova divisão especializada e está contratando talentos de peso vindos de gigantes como OpenAI, DeepMind e Apple. O objetivo? Liderar o desenvolvimento da chamada Inteligência Artificial Geral (AGI), capaz de executar tarefas com eficiência semelhante à dos humanos.

O investimento da Meta na área de IA e infraestrutura pode chegar a impressionantes US$ 72 bilhões. A aposta já começou a dar frutos: no primeiro trimestre de 2025, a empresa viu suas ações subirem 3,65%, com um lucro líquido de US$ 16,64 bilhões, 35% acima do mesmo período do ano anterior. A receita total também superou expectativas, alcançando US$ 42,31 bilhões, um crescimento de 16%