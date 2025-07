Imagem: Reprodução X





Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, renunciou ao cargo após ser flagrado em um momento romântico com Kristin Cabot, chefe de Recursos Humanos da empresa, durante um show da banda Coldplay. O episódio aconteceu durante a tradicional "kiss cam", que projetou os dois no telão enquanto estavam abraçados. A cena, que rapidamente viralizou nas redes sociais, levantou suspeitas de um possível caso extraconjugal, já que ambos são casados com outras pessoas.





🎤 O vocalista do Coldplay, Chris Martin, chegou a brincar sobre o momento: “Ou eles estão tendo um caso, ou são muito tímidos.”





Após o ocorrido, a Astronomer divulgou dois comunicados. No primeiro, anunciou o afastamento de Byron e a nomeação do cofundador e diretor de produtos, Pete DeJoy, como CEO interino. No segundo, confirmou a renúncia formal do executivo e informou que o Conselho de Administração iniciará o processo de escolha do novo CEO.





Em nota oficial publicada no LinkedIn, a empresa destacou seu compromisso com valores éticos e afirmou que os líderes devem servir de exemplo. Uma investigação interna foi iniciada, e novos desdobramentos devem ser divulgados em breve.