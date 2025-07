Memória! Atualização de Notícia

Em março deste ano, o Notícias do RN esteve na Rua Parque do Conduru, nos fundos da UPA do bairro Nova Esperança, em Parnamirim, para registrar a situação da via. Na época, os vídeos mostram buracos, animais soltos e ausência de poda e capinação.

Diante do cenário, a equipe procurou a Prefeitura de Parnamirim, solicitando entrevista com o Secretário de Obras. O pedido foi negado, mas a assessoria informou que, devido ao estado crítico, estava previsto o capeamento asfáltico:

"Essa rua já está em situação crítica. O tapa-buraco não resolve mais. Teremos que fazer o capeamento asfáltico. Já está no nosso cronograma", disse a assessora por WhatsApp.

Meses depois, moradores voltaram a relatar ao Notícias do RN que a pavimentação definitiva ainda não foi feita. Imagens recentes mostram apenas uma operação de tapa-buracos, o que gerou dúvidas se a ação é temporária ou se o capeamento prometido não será mais realizado.

A população está aflita e ansiosa quanto a isso, haja vista que não é a primeira vez que a rua passa por obras paliativas. Na gestão anterior, foi aplicada uma camada fina de asfalto, que, segundo um morador, não resolveu o problema e causou desconforto respiratório por conta da poeira.

Apesar das ações mais recentes, a comunidade ainda espera por uma resposta clara sobre a realização de um serviço mais duradouro. Até lá, permanece o apelo por uma solução definitiva.

🎥 Vídeo 1: Imagens da rua em março

🎥 Vídeo 2: Moradores registram a operação de tapa-buracos

🎥 Vídeo 3: Relato de moradora e condições da via em março

📲 Print: Mensagem da assessoria da Prefeitura de Parnamirim

Com a palavra, a Prefeitura de Parnamirim.