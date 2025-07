O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil), destacou, em entrevista à 96 FM, que Paulinho Freire, prefeito de Natal, será uma peça-chave nas articulações políticas do partido rumo às eleições de 2026 no Rio Grande do Norte. Segundo Allyson, qualquer decisão importante do União Brasil passará pela liderança política de Paulinho, que comanda a capital do estado.

União Progressista Allyson revelou também alinhamento com o senador José Agripino Maia (União) e o deputado João Maia (PP), ressaltando a força da federação União Progressista, união entre União Brasil e Progressistas, com presença relevante em Brasília e no interior potiguar.

Diálogo com adversários Mesmo tendo adversários em disputas passadas, Allyson se mostrou disposto a dialogar com nomes como Rogério Marinho (PL) e Styvenson Valentim (PSDB), que lidera as pesquisas para o Senado. Ele afirmou que busca conversas maduras e respeitosas, inclusive já tendo iniciado diálogos com Álvaro Dias (Republicanos), ex-prefeito de Natal e pré-candidato ao governo estadual.





📣 Nova visão para o RN Rejeitando rótulos como “terceira via”, Allyson defendeu que a eleição de 2026 será uma escolha entre manter o atual modelo de governo ou apostar em um novo projeto para destravar o potencial do RN. Ele reforçou a necessidade de gestão eficiente para explorar as riquezas do estado, como o sal, gás, petróleo, turismo e energia limpa.

🛡️ Compromisso com a transparência Diante de investigações envolvendo sua gestão, Allyson afirmou que qualquer político deve ser investigado e que sua administração prioriza controle rigoroso, com processos digitais e sistemas de fiscalização em obras, patrimônio e combustíveis. Ele defendeu a atuação dos órgãos de controle e afirmou que a Prefeitura de Mossoró está aberta à transparência total.