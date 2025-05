Ontem, o Notícias do RN, publicou uma matéria



Entenda o caso Ontem, o Notícias do RN, publicou uma matéria AQUI relatando um pouco da problemática que estão vivenciando os terceirizados ligados ao governo do estado do RN.Entenda o caso

Acontece que os trabalhadores terceirizados da Clarear Serviços, empresa contratada pelo Governo do Estado, estão enfrentando fortes dificuldades financeiras devido aos atrasos salariais constantes.

Muitos relatam situações de extrema necessidade, como falta de alimentos e contas acumuladas. Há também um sentimento de abandono por parte do poder público, já que medidas efetivas para solucionar o problema não estão sendo tomadas.





Além dos salários atrasados, benefícios como plano de saúde e vale-transporte estão suspensos, aumentando a instabilidade dos funcionários.





Medo de Represálias





O grande problema, conforme apurou o Notícias do RN, é o medo de sofrer represálias, ou seja, os terceirizados que, muitos inclusive, simpatizam com o governo atual tem medo de expor a situação e sofrer com cortes. Em resumo, eles estão verdadeiramente à mingua, presos a um serviço que não conseguem nem receber em dia, nem sair. É uma verdadeira lástima.





Assessoria não respondeu





Entramos em contato ainda ontem em busca de obter uma resposta da assessoria do governo mas até o momento não recebemos resposta.