A Prefeitura de Natal anunciou nesta segunda-feira (16) que a festa de São João 2025 da Zona Norte será transferida do entorno do Ginásio Nélio Dias para a Avenida da Alegria, próxima ao Mercado da Redinha. O evento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de junho.

A decisão foi comunicada durante coletiva na Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU), com participação de representantes da prefeitura, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e das secretarias envolvidas. O motivo? Segurança. Laudos técnicos apontaram que a área do Nélio Dias não comportaria o público estimado — de 60 a 80 mil pessoas — com segurança.

Segundo a secretária de Cultura, Iracy Azevedo, a nova localização acompanha o crescimento da festa. Toda a estrutura originalmente pensada para o Nélio Dias será mantida: ativações, camarote PicPay, telões, sistema de mobilidade e segurança.

A mudança também foi aprovada pelo Corpo de Bombeiros, que destacou a importância de seguir critérios técnicos. O 4º Batalhão da PM garantiu reforço no efetivo conforme a demanda de público.

A STTU também está planejando uma operação especial de trânsito e transporte, com possibilidade de novas linhas de ônibus circulando pela Zona Norte, para facilitar o acesso do público ao evento e seu retorno para casa.

A programação segue a mesma: shows de Henry Freitas, Grafith, Léo Santana, Seu Desejo, Pagode do Coxa, entre outros. Segundo o secretário de Turismo, Sanclair Solon, a festa também fortalece o turismo local — a ocupação da rede hoteleira subiu 12% em relação ao mesmo período do ano passado.