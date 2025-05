Os trabalhadores terceirizados da Clarear Serviços, empresa contratada pelo Governo do Estado, estão enfrentando fortes dificuldades financeiras devido aos atrasos salariais constantes.





Muitos relatam situações de extrema necessidade, como falta de alimentos e contas acumuladas. Há também um sentimento de abandono por parte do poder público, já que medidas efetivas para solucionar o problema não estão sendo tomadas.





Além dos salários atrasados, benefícios como plano de saúde e vale-transporte estão suspensos, aumentando a instabilidade dos funcionários. Alguns dependem da ajuda de familiares para sobreviver, enquanto outros não conseguem arcar com os custos para ir trabalhar.





A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAN) afirma, de acordo com "O potengi" que os repasses ao prestador de serviços dependem da apresentação de faturas, o que não teria sido feito pela empresa nos últimos meses. Além disso, o contrato permite que os pagamentos sejam realizados em até três meses, o que gera ainda mais incerteza para os trabalhadores.



Com a palavra o governo do Estado. Tentamos entrar em contato com a assessoria de comunicação, mas até o momento não obtivemos retorno.

Fonte: O Potengi