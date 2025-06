Rápida! Buracos, oposição política, obras não entregues, reclamações da população, "CMEI" sem auxiliar e a falta de solução rápida para demandas simples estão acabando com a imagem da prefeita. A sensação é que o caos se implantou na cidade e a prefeita Nilda junto com sua equipe não estão conseguindo dar conta. A administração de Raimunda Nilda está passando a sensação que foi inundada e que a lista dos problemas está muito mais gigantesca do que das soluções.