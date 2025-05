Reprodução/redes sociais

O portal IG trouxe uma notícia intrigante, Ronny Pessanha de Oliveira, ex-integrante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foi preso em março deste ano, acusado de oferecer treinamento militar a chefes do tráfico no Rio de Janeiro. Segundo investigações, as sessões, que incluíam exercícios físicos e prática de tiro, custavam entre R$ 1 mil e R$ 1,5 mil por hora e eram destinadas a membros do facção .

Expulso da Polícia Militar em 2023, Ronny, conhecido como “Neguinho do Bope” ou “Caveira”, começou no crime atuando com milicianos em extorsões e ocupações irregulares. Depois, passou a treinar nomes importantes da facção, como William Guedes, o “Corolla”, e Manoel Cinquine, o “Paulista”.

A prisão do ex-policial está ligada à Operação Contenção, que busca desmantelar quadrilhas armadas na Zona Oeste do Rio. Além do envolvimento com o tráfico, Ronny também é investigado por organizar eventos em áreas dominadas por milicianos e por participação na construção de prédios ilegais demolidos na Muzema em 2021.