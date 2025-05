DNA Center promove aula científica sobre Meningite e reforça compromisso com educação médica continuadaCom o objetivo de contribuir para a atualização científica de profissionais da saúde, o DNA Center promoveu, na noite desta quinta-feira (08), mais uma edição do DNA Científico, seu projeto voltado para a difusão de conhecimento técnico e científico. O evento, realizado em parceria com a Biomérieux, teve como tema "Meningite: Prevenção, Diagnóstico e Avanços no Tratamento" e reuniu infectologistas, pediatras e neurologistas no espaço Yolla Gourmet, no Tirol, em Natal? em um encontro marcado por informação de qualidade e troca de experiências.



A aula foi conduzida pelo médico Márcio Vega dos Santos, especialista com ampla atuação no estudo do líquido cefalorraquidiano. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, com residência em Pediatria e Puericultura e estágio em Patologia Clínica, o médico acumula 22 anos de experiência em instituições como Fleury, Hospital Israelita Albert Einstein e, atualmente, no Senne Líquor Diagnóstico, onde atua como Gerente Médico.

O destaque do encontro foi a discussão sobre a importância do Painel FilmArray para Meningites e Encefalites, ferramenta diagnóstica de alta precisão que permite identificar, de forma rápida e eficaz, os agentes causadores dessas infecções, contribuindo diretamente para o direcionamento terapêutico e melhoria nos desfechos clínicos.

O projeto DNA Científico integra uma série de ações do DNA Center voltadas à educação médica continuada, reforçando o compromisso da instituição com a excelência em diagnóstico e com o desenvolvimento científico dos profissionais de saúde.

"Por meio do DNA Científico, buscamos oferecer espaços permanentes de aprendizado, atualização e troca de experiências. Promover o conhecimento é também uma forma de cuidar das pessoas", afirmou a sócia-diretora do DNA Center, Andréa Fernandes.

Parceira do evento, a empresa Biomérieux desenvolve e produz soluções de diagnóstico in vitro — incluindo sistemas, reagentes, software e serviços — voltadas para laboratórios privados e hospitalares, com foco principal no diagnóstico de doenças infecciosas.