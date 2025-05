Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados



O Rio Grande do Norte verá um aumento no número de seus representantes políticos a partir de 2027. Um projeto aprovado na Câmara dos Deputados amplia de 513 para 531 o total de cadeiras na Câmara, refletindo a necessidade de ajustar a representação dos estados conforme o crescimento populacional.

Com essa mudança, o RN ganhará duas novas vagas para deputados estaduais e seis para deputados federais. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado antes de entrar em vigor.

O motivo da mudança

Desde 1994, o número de deputados foi estabelecido com base na população de 1985. No entanto, com o passar dos anos e a realização de novos censos populacionais, algumas unidades federativas passaram a ter uma representação desatualizada. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que essa atualização fosse feita até 30 de junho de 2025, e o Congresso agora corre contra o tempo para oficializar a nova distribuição.

Caso o Congresso não finalize a votação até o prazo, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poderá definir os ajustes necessários.

Impacto nacional

Além do Rio Grande do Norte, nove estados terão aumento na quantidade de deputados. São eles:

Amazonas: +2 deputados

Ceará: +1 deputado

Goiás: +1 deputado

Minas Gerais: +1 deputado

Mato Grosso: +2 deputados

Pará: +4 deputados

Paraná: +1 deputado

Rio Grande do Norte: +2 deputados

Santa Catarina: +4 deputados

A medida evita que alguns estados percam representação e reduz a chance de impacto negativo na distribuição de recursos. O relator do projeto, Damião Feliciano (União-PB), destacou que uma aplicação matemática fria poderia prejudicar o equilíbrio federativo.

Próximos passos

Se aprovado pelo Senado, o novo modelo entrará em vigor já nas eleições de 2026. O impacto financeiro estimado é de R$ 64,6 milhões ao ano, mas o relator garantiu que o orçamento da Câmara comporta essas despesas.