Na noite de quinta-feira (22), um ataque a tiros em uma venda de espetinhos às margens da BR-226, em Macaíba, Grande Natal, resultou na morte de um homem e deixou outro ferido.





A vítima fatal, identificada como Rafael Carlos de Oliveira Pereira, de 39 anos, foi alvo de múltiplos disparos realizados por dois criminosos que chegaram ao local em uma motocicleta. Após efetuarem os tiros, os suspeitos fugiram rapidamente.





Um colega de Rafael, de 41 anos, também foi atingido e precisou ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), sendo posteriormente transferido para um hospital.





A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Macaíba está investigando o crime. Equipes do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foram acionadas para realizar a perícia no local e exames no corpo da vítima. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.