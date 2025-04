A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) anunciou o cancelamento do concurso público destinado ao preenchimento de vagas para professores do ensino superior. A decisão foi oficializada por meio de uma portaria publicada recentemente, interrompendo o processo seletivo na fase de provas e títulos.

O concurso, iniciado em janeiro de 2024, oferecia 66 vagas para docentes. A suspensão ocorreu após a Comissão Central do Concurso identificar que o sistema do Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial (Idecan), responsável pela organização do certame, expôs a identidade dos candidatos às bancas examinadoras, comprometendo os princípios de legalidade e impessoalidade.

Em nota oficial, a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Fuern) afirmou que, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, será instaurado um procedimento de apuração das denúncias antes de qualquer decisão sobre a continuidade do concurso. A Fuern reiterou seu compromisso com a transparência e legalidade do processo seletivo.

O Idecan, por sua vez, informou ter tomado conhecimento da suspensão através do comunicado da UERN e iniciou um procedimento interno para investigar a instabilidade do sistema. O instituto ressaltou que todas as provas corrigidas seguem um padrão de segurança e que os professores envolvidos assinaram termos de confidencialidade para garantir o sigilo durante todo o certame.

As próximas etapas serão definidas após a conclusão das investigações e a adoção das medidas cabíveis pela UERN.