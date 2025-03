Um asteroide gigante, denominado 2024 YR4, está se aproximando da Terra e tem gerado grande interesse na comunidade científica. Detectado em dezembro de 2024 pelo telescópio Atlas, localizado no Chile, o asteroide segue sendo monitorado de perto desde sua descoberta. Embora haja chances de que ele saia de vista em abril e desapareça da lista de riscos temporariamente, ele pode reaparecer nos próximos anos.

As regiões que podem estar sob risco incluem partes da América do Sul, do sul da Ásia, o Mar Arábico e o norte da África. Dependendo da rotação da Terra no momento de uma possível colisão, países como Índia, Venezuela, Paquistão e Colômbia poderiam ser afetados.

Para evitar uma colisão com o asteroide, cientistas estão considerando estratégias como explosões nucleares, o uso de lasers solares e impactadores cinéticos. Caso o impacto aconteça, estima-se que ele poderia devastar uma área de cerca de 2.150 km², similar ao evento de Tunguska que ocorreu em 1908 na Sibéria.

