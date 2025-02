O Shopping Cidade Verde e a Prefeitura de Parnamirim fecharam uma parceria inédita para a instalação de um ponto de atendimento no mall. No local, os contribuintes de Parnamirim podem realizar o pagamento do IPTU de 2025 com desconto até o dia 14 de fevereiro ou negociar a regularização dos débitos em atraso.

O atendimento no Espaço Cidadão acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e é feito por um servidor da Secretaria de Tributação de Parnamirim. O serviço está localizado no segundo piso do shopping.

"Em uma parceria com o município, cedemos o espaço para a instalação do ponto de atendimento, com objetivo de garantir mais uma facilidade para os nossos clientes. Os contribuintes da região agora contam com o serviço da Secretaria de Tributação mais próximo, com segurança e conforto", afirma Maria Elisa Bezerra, sócia-diretora do mall.

O Shopping Cidade Verde está localizado na avenida Ayrton Senna e é referência em compras, serviços e lazer na região. Inaugurado em 2017, o mall conta com grande variedade de lojas, gastronomia, além de um polo de saúde completo.