Foto: Elpidio Junior





Muitos estagiários vinculados à prefeitura do Natal, em sua grande maioria ligados à Secretaria Municipal de Educação relataram recentemente o atraso na bolsa. Desesperados, buscaram o Notícias do RN que prontamente buscou, através da Assessoria de Imprensa, intermediar a disponibilização do pagamento.





A referida assessoria encaminhou uma Nota de Esclarecimento da Secretaria Municipal de Educação se comprometendo a regularizar o pagamento até a última segunda-feira, 20 (veja nota abaixo). Acontece que mesmo depois desse prazo até o fechamento desta postagem, segundo apurou nosso portal, nenhum pagamento foi realizado.





Na última terça-feira, 21, encaminhamos mais uma vez a denúncia à prefeitura, através da assessoria de imprensa, no entanto, não obtivemos resposta.





Ao que indica os estagiários deveriam receber a bolsa na primeira quinzena de janeiro, mas seguem sem perspectiva.





Entendemos que a mudança de gestor pode ocasionar nos primeiros meses de governo, a paralisação de alguns projetos para readequação de pessoal e financeiro, no entanto, a inércia em responder, mesmo que seja através de algum esclarecimento, prova que ainda há uma desarticulação no governo municipal de Natal.





Seguimos à disposição para esclarecimentos com intuito de dar boas notícias à classe que está vivendo um terrível momento em janeiro.





Entenda o caso nessa matéria: