Após a repercussão nas redes sociais e a publicação da matéria pelo Notícias do RN, que destacou as denúncias de estagiários sobre atrasos nos pagamentos de suas bolsas, a Secretaria Municipal de Educação enviou uma nota de esclarecimento para explicar a situação e apresentar os próximos passos para solucionar a problemática.

Entenda o caso

Conforme relatado na matéria anterior, estagiários da Rede Municipal de Ensino de Natal vêm enfrentando atraso no pagamento de suas bolsas. O problema gerou uma enxurrada de reclamações nas redes sociais do prefeito eleito, Paulinho Freire, e foi reforçado por relatos de estudantes que dependem do benefício para arcar com seus estudos e despesas básicas.

Na tarde desta quinta-feira (16), a assessoria da prefeitura enviou nota de esclarecimento informando que o pagamento será realizado até próxima segunda-feira,20.

Veja a nota de esclarecimento na íntegra:

Nota de esclarecimento da Secretaria de Educação

NOTA A Secretaria Municipal de Educação esclarece que o pagamento de estagiários nas unidades educacionais, sede e anexo da SME será realizado até a próxima segunda-feira, 20 de janeiro. Isto ocorre porque a nota fiscal e relatório de pagamento foram recebidos dia 08 de janeiro. Desta forma, se faz necessário aguardar a abertura do exercício financeiro de 2025 para liquidar. A Secretaria Municipal de Educação reforça o compromisso com estagiários e já discute uma programação e definição de data fixa mensal para realização dos próximos pagamentos. Secretaria Municipal de Educação

A explicação oficial detalha que os atrasos se devem a trâmites burocráticos relacionados ao início do exercício financeiro anual. Além disso, a Secretaria se comprometeu a implementar uma programação fixa para evitar novos atrasos.

Repercussão e próximos passos

Embora a promessa de regularização até o dia 20 seja um alívio temporário, estagiários continuam atentos às ações da gestão e esperam por maior transparência e respeito aos prazos. O Notícias do RN acompanhará o desdobramento do caso para garantir que os compromissos assumidos sejam cumpridos.

Continuamos à disposição para ouvir novos relatos e esclarecer dúvidas sobre o tema. Caso você seja afetado ou tenha informações adicionais, entre em contato conosco.