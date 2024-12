Foto: Migalhas

Em um recente e alarmante desenvolvimento, um juiz de Macapá está sob investigação após alegações de que ele teria vendido sentenças judiciais por até R$ 200 mil. Essas decisões favoreciam membros da chamada "Família do Terror" do Amapá, evidenciando uma profunda corrupção dentro do sistema judicial. 🚨

A operação "Cidade das Esmeraldas", conduzida pela Polícia Federal e pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), resultou na expedição de 12 mandados de busca e apreensão e na prisão preventiva de cinco indivíduos em estados como Pará e Santa Catarina, além do Distrito Federal. 🚔

A investigação revela que o magistrado, afastado das funções desde abril deste ano, é suspeito de favorecer criminosos em troca de dinheiro, utilizando intermediários no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá. Este caso levanta questões sérias sobre a integridade de nosso sistema de justiça.



Com informações do Blog do Carlos André e Imprensa Nacional



