A governadora Fátima Bezerra (PT) anunciou que o pagamento do 13º salário dos servidores do Rio Grande do Norte terá início no próximo dia 20 de dezembro.

"Mesmo diante das imensas dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado, especialmente com a redução do ICMS, mais uma vez o Governo do Estado, trazendo segurança e previsibilidade, apresenta o calendário de pagamento do 13º", declarou a governadora em publicação nas redes sociais.

Calendário de Pagamento do 13º Salário: