Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

Após passar por cirurgias para drenar um hematoma na cabeça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta hospitalar e deve retornar a Brasília nesta semana. Segundo sua equipe médica, Lula permanecerá em São Paulo até quinta-feira, quando realizará uma tomografia para avaliar sua recuperação. Caso os resultados sejam positivos, ele poderá retomar suas atividades no Palácio da Alvorada.

O presidente foi submetido a uma cirurgia de emergência na última terça-feira (10) para drenar um hematoma na cabeça, decorrente de uma queda que sofreu em outubro. De acordo com o médico Roberto Kalil, as únicas restrições nas próximas semanas são a realização de atividades físicas e viagens longas. Lula pode trabalhar normalmente, de casa.

Em entrevista após a alta, Lula afirmou estar bem e tranquilo, destacando que seguirá as recomendações médicas para garantir uma recuperação completa. Ele também mencionou que, apesar do susto, está ansioso para retomar suas funções presidenciais e continuar trabalhando pelo país.

A equipe médica ressaltou que a recuperação do presidente tem sido melhor do que o esperado, e que ele está apto a realizar reuniões e despachar do Alvorada, desde que respeite as limitações impostas pelo período de recuperação.