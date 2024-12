Imagem: G1/RN



Série de incêndios mobiliza Corpo de Bombeiros em Mossoró

No sábado (30), um incêndio de grandes proporções destruiu completamente um galpão destinado à produção de bandejas de ovos em uma propriedade localizada em Mossoró. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros por cerca de 10 horas, com equipes trabalhando intensamente para evitar que as chamas se alastrassem para outros setores do local e para áreas residenciais próximas.

A operação, que contou com o apoio de duas viaturas de combate a incêndio, caminhões-pipa da Prefeitura e de particulares, além de uma retroescavadeira, foi concluída nas primeiras horas da manhã de domingo (1º). Ao todo, 13 bombeiros participaram da ação, que terminou por volta das 4h25.

Durante a manhã de domingo, as equipes retornaram ao local para realizar o rescaldo e uma vistoria mais detalhada. As causas do incêndio e os danos totais ainda serão avaliados por meio de perícia técnica.

Ocorrências em sequência





Além do incêndio no galpão, outras duas ocorrências de fogo foram registradas em Mossoró no mesmo sábado.

O primeiro caso aconteceu de madrugada, em uma residência no bairro Abolição. As chamas tiveram início por volta de 0h50, após um ventilador apresentar um curto-circuito, destruindo um dos quartos da casa.

Horas depois, por volta das 3h, os bombeiros foram chamados novamente, dessa vez para conter um incêndio em um apartamento no bairro Nova Betânia. O fogo atingiu dois quartos, além da sala e da cozinha. O morador relatou que as chamas já estavam avançadas quando ele percebeu o problema, mas a origem do incêndio não foi identificada.

Em ambas as ocorrências, o trabalho rápido das equipes evitou danos ainda maiores. Não houve registro de feridos.