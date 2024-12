A Alares, operadora de telecomunicações e uma das principais patrocinadoras do Carnatal 2024, apresentou ao mercado brasileiro uma demonstração pioneira de Wi-Fi 7 durante a mais recente edição da maior folia fora de época realizada em Natal (RN), consolidando seu compromisso com tecnologias de ponta e experiências de conectividade transformadoras.

Durante os três dias do Carnatal, a Alares implementou um piloto do Wi-Fi 7, disponibilizando o serviço para o evento, que recebeu mais de 100 mil foliões. A escolha do Carnatal como ambiente de teste buscou mostrar o potencial da inovação: o evento representa um cenário tecnologicamente desafiador, com alta densidade de dispositivos e múltiplas transmissões simultâneas.

O grande tráfego de rede trouxe a oportunidade de mostrar como a tecnologia Wi-Fi 7 pode otimizar a entrega de conectividade com qualidade e alta velocidade, maximizando a experiência dos usuários. Este ambiente crítico foi essencial para mostrar como o recurso de Operação Multi-Link (OML) do Wi-Fi 7 funciona para o público, permitindo a todos experimentar uma velocidade 4 vezes mais rápida do que a versão anterior. Agora, a operadora vai implementar e expandir gradualmente o Wi-Fi 7 para seus clientes, começando em Natal e depois alcançando outras cidades brasileiras.

"O Carnatal oferece um piloto único e desafiador para validar a robustez do Wi-Fi 7, especialmente em situações que exigem alta capacidade de transmissão e estabilidade", destaca Denis Ferreira, CEO da Alares. "A Alares foi a primeira a implementar o Wi-Fi 7 em um evento de grande porte, o Carnatal, colocando-se em um cenário único para explorar todo o potencial da tecnologia. Além disso, seremos pioneiros na comercialização do Wi-Fi 7 no Brasil, demonstrando nosso compromisso com a inovação e a busca por soluções de conectividade cada vez mais eficientes e robustas para nossos clientes", afirma Ferreira.

Décio Feijó, CTO da Alares, explica que "A nova geração Wi-Fi 7 se destaca por oferecer velocidades de conexão significativamente superiores, menor latência, capacidade avançada de gerenciamento de espectro e resiliência em ambientes com alta interferência. Essa combinação torna a experiência do cliente ainda mais satisfatória.".

Após o bem-sucedido piloto no Carnatal, a Alares iniciará a disponibilização gradual do serviço Wi-Fi 7 para seus clientes. A expansão comercial para além da cidade de Natal, está prevista para acontecer no primeiro trimestre de 2025.

XGS-PON com o Alares Pro

Complementando a inovação trazida pelo Wi-Fi 7, a Alares também lançou em Natal o Alares Pro, um conjunto de soluções de banda larga com XGS-PON, tecnologia de fibra óptica capaz de fornecer velocidades de até 10 Giga. Após o sucesso da implementação do XGS-PON em cidades do interior paulista como Limeira, Rio Claro, Atibaia e Araras, a tecnologia chega agora a Natal, nos bairros Lagoa Nova, Petrópolis, Tirol, Ponta Negra, Capim Macio e Via Costeira.

Além de oferecer uma experiência superior para usuários residenciais, o XGS-PON desempenha um papel estratégico no atendimento a pequenas, médias e grandes empresas que demandam conectividade robusta para suportar suas operações. Com alta velocidade, a tecnologia garante maior eficiência e competitividade em um mercado cada vez mais digitalizado.

Na categoria residencial, o Alares Pro traz três novos planos: 1 Giga ou 1,5 Giga com Wi-Fi 6 e um pacote com 2 Giga e Wi-Fi 7. Os valores variam de R$ 139,99 a R$ 199,99. Já para empresas, é possível contratar soluções de conectividade avançadas como internet dedicada e LAN to LAN de até 10 Giga com velocidades simétricas de download e upload.

Sobre a Alares

Alares é uma operadora independente de telecomunicações, sediada em São Paulo (SP), que fornece serviços de acesso à Internet de alta velocidade, via fibra óptica, assim como TV por assinatura, telefonia fixa, dados, streaming, além de diversas soluções digitais para pessoas e empresas.

Reúne aproximadamente 2.700 colaboradores e atua em 228 cidades de sete estados brasileiros – São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Bahia. Tem uma rede de 32.000 km de fibra óptica de alta qualidade, com cobertura para conectar mais de 3,3 milhões de lares e empresas, atendendo hoje cerca de 777.000 clientes.

Além do atendimento telefônico e por canais digitais, conta com 126 lojas físicas e equipes próprias de atendimento ao cliente e técnicos de campo, que reforçam o compromisso de qualidade e proximidade com os consumidores.