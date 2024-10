De acordo com informações do

, o prefeito de Patu, Rivelino Câmara (MDB), e o prefeito eleito, Ednardo Moura (MDB), estiveram reunidos em um resort em Touros, no litoral do estado. O encontro contou também com a presença dos filhos de Ednardo e teve como principal pauta o mandato que começa em 1º de janeiro de 2025.

Fontes indicam que Rivelino saiu do encontro alegre e com a promessa de que continuará influente na administração municipal, mantendo sua forte participação mesmo após o fim de seu mandato.

É aguardar.