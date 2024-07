Município Registra Mais de 6 Mil Descargas Atmosféricas nos Primeiros Seis Meses do Ano





O município de Mossoró, localizado no Oeste potiguar, registrou 6.042 descargas atmosféricas no primeiro semestre deste ano, tornando-se o município do Rio Grande do Norte com o maior número de raios no período. Este total representa pouco mais de 6% dos 95 mil registros do fenômeno em todo o estado, conforme levantamento da Neoenergia Cosern, baseado na plataforma Climatempo.





Além de Mossoró, outros municípios também se destacaram pelo alto número de descargas elétricas. Apodi registrou 5 mil descargas e Upanema contabilizou pouco mais de 4 mil raios, ambos também situados na região Oeste do Rio Grande do Norte, a área com maior incidência de raios no estado.





Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de aproximadamente 13% no número de descargas elétricas registradas. Esse levantamento é crucial para a Neoenergia Cosern monitorar um dos principais fatores que causam interrupções no fornecimento de energia elétrica. Em 2023, descargas elétricas resultaram em mais de 3 mil interrupções, danificando mais de 400 equipamentos do sistema.





“Nossa orientação é que a população evite se aproximar das estruturas de distribuição de energia, especialmente durante tempestades com raios, e busque abrigo em locais seguros”, reforça Rafael Biondi, engenheiro eletricista da Neoenergia Cosern.





Os raios provocaram mais de 3.200 interrupções no fornecimento de energia elétrica, afetando mais de 432 mil unidades consumidoras e danificando mais de 400 equipamentos do sistema, incluindo postes, transformadores e cabos.





Orientações de Segurança Durante Tempestades com Raios





- Busque abrigo ao avistar nuvens carregadas ou ouvir trovões;

- Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;

- Mantenha-se afastado de animais e não ande a cavalo;

- Evite proximidade com cercas de arame;

- Afaste-se de objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;

- Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;

- Evite caminhar em áreas descampadas;

- Não permaneça parado em rodovias, ruas ou estradas;

- Não suba em locais elevados como telhados, terraços e montanhas;

- Evite nadar em praias, rios, açudes ou piscinas durante tempestades;

- Não utilize equipamentos elétricos conectados à rede elétrica;

- Evite falar ao telefone com fio ou usar celular enquanto estiver carregando;

- Não tome banho utilizando chuveiro elétrico.





Essas orientações são fundamentais para a segurança da população durante períodos de tempestades e atividades meteorológicas intensas.