Imagem: Reprodução Instagram





A Ex Deputada Gesane Marinho se inovou. Ela que foi deputada estadual por três mandatos consecutivos hoje se destaca no meio, mas de outra maneira, através do trabalho no Marketing Político. Para quem não sabe o que é, o marketing político é muito importante para aqueles que desejam se destacar no meio e, se ela conseguiu por 3 mandatos, significa que entende do assunto.