Na última terça-feira (14), os bombeiros de São Leopoldo, situada a 35 km de Porto Alegre, realizaram o resgate de uma égua que estava presa no terceiro andar de um prédio residencial da cidade. O condomínio estava vazio devido à inundação histórica do rio dos Sinos.





A complexa operação, que demandou sete horas de trabalho, envolveu uma equipe composta por 15 pessoas. A égua foi sedada, com os olhos vendados e as patas amarradas para facilitar o resgate, que foi realizado utilizando uma técnica conhecida como tirolesa dinâmica. Veterinários supervisionaram todo o procedimento. O estado físico da égua era debilitado, evidenciado pela magreza e pelos desgastes nos cascos, possivelmente anteriores aos cerca de dez dias em que ficou confinada no edifício.





O governo do Rio Grande do Sul divulgou imagens que mostram os preparativos para o resgate e a remoção do animal. Antes de ser içada, a égua recebeu alimentação e água. A operação teve início durante a tarde e se estendeu até a noite.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, é provável que a égua tenha buscado refúgio no prédio, subindo pelas escadas para escapar da inundação nas ruas.





Batizada de Esperança, a égua foi transferida para um abrigo de animais em um barco, cuja localização exata não foi divulgada pelo governo.





Em São Leopoldo, o rio dos Sinos atingiu um recorde histórico de 8,20 metros na madrugada de 4 de maio, resultando no transbordamento dos diques e causando danos ao sistema de contenção de cheias.