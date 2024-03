Imagem: Reprodução Redes Sociais Em uma reunião realizada com o diretório municipal de Mossoró, o Partido Liberal (PL) do Rio Grande do Norte determinou que irá lançar um candidato para concorrer ao cargo de prefeito.





O escolhido para liderar essa empreitada é o empresário e ex-vereador Genivan Vale, atual presidente do PL em Mossoró.





"Encaro esta designação com grande responsabilidade e estou comprometido em contribuir para um debate à altura das necessidades de Mossoró. Nossa intenção é apresentar soluções para os desafios enfrentados pela cidade e abordar questões que são relevantes para a população", afirmou o pré-candidato.





"O PL tem examinado nos últimos meses qual seria a melhor opção para Mossoró e chegou à conclusão de que é necessário apresentar uma candidatura própria na segunda maior cidade do Estado. Temos um nome com potencial competitivo, que é o do ex-vereador Genivan Vale", declarou o senador Rogério Marinho, presidente estadual do PL.