O desaparecimento de Amanda de Castro Lancha Lara, uma residente de São Paulo originária de Santos, completa doze dias neste domingo (17), deixando familiares, amigos e autoridades perplexos diante do mistério que envolve o caso. Amanda, de 31 anos, sumiu após sair de casa, deixando seus dois filhos, de 10 e 5 anos, aos cuidados de uma amiga em Itaquera, zona leste de São Paulo.





Desde então, as investigações estão a cargo dos policiais da 5ª Delegacia de Pessoas Desaparecidas da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sediada na capital paulista.





A última comunicação conhecida de Amanda foi uma mensagem à amiga, por volta das 20h do dia 5 de março, informando que iria buscar os filhos para lhes oferecer um lanche. No entanto, desde então, não houve mais notícias dela.





De acordo com relatos de familiares, Amanda era uma mãe dedicada e nunca havia desaparecido antes, além de ser pronta a atender ligações, especialmente da amiga que cuidava de seus filhos naquele momento.





Márcia, mãe de Amanda, está angustiada com a situação e tem recebido trotes com falsas informações sobre o paradeiro da filha.





Ela apela para que qualquer informação relevante seja comunicada às autoridades policiais, através dos números 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).





Quanto às autoridades, as circunstâncias do desaparecimento e a descoberta do carro incendiado levantam preocupações e perguntas sobre o destino de Amanda.





As autoridades informaram que estão conduzindo diligências e exames periciais para tentar esclarecer o caso, mas detalhes estão sendo mantidos em sigilo para não prejudicar as investigações em andamento.