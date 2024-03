- O show terá transmissão pela Globo.

- A organização espera um público de 1 milhão de pessoas ou mais.

- O esquema de segurança será semelhante ao do réveillon, com revistas e pontos de bloqueio.

- O início do show está previsto para entre 21h30 e 21h45 e deve durar cerca de 2 horas.

- Imprensa e patrocinadores terão áreas separadas.

- Será o único show de Madonna na América do Sul nesta viagem.

- O evento conta com o patrocínio de empresas e dos governos estadual e municipal.

A vinda de Madonna ao Brasil já havia sido confirmada anteriormente pelo Itaú, banco do qual a cantora é garota propaganda. "Brasil, estou indo", disse a cantora em um teaser da apresentação.

A secretária de turismo municipal, Daniela Maia, destacou: "O prefeito Eduardo Paes me deu carta branca e começamos a trabalhar neste projeto em 2022. Enviamos uma carta para Madonna em Los Angeles convidando-a para cantar em Copacabana. Estamos muito felizes por ter o apoio do Itaú. Este será o maior evento da história da música pop. Terá um grande impacto na economia e no turismo da cidade. Os hotéis já estão lotados e isso será espetacular para o Rio, mostrando nossa imagem para o mundo inteiro."

Desde o início de março, havia sinais da vinda da estrela internacional, incluindo o uso de aviões que sobrevoaram a orla de Copacabana. Os rumores deixaram os fãs ansiosos, com hotéis relatando um aumento de 30% na procura e muitas pessoas de fora do Rio arriscando comprar passagens.

De acordo com informações do G1 , esta será a quarta vez que Madonna se apresentará no Brasil - a última vez foi há 12 anos. Ela já trouxe ao país as turnês 'The Girlie Show', em 1993, 'Sticky and Sweet Tour', em 2008, e 'MDNA', em 2012. Desta vez, a apresentação nas areias de Copacabana será única na América do Sul, permitindo aos fãs brasileiros a oportunidade de ver de perto a diva pop interpretando os maiores sucessos de sua carreira.