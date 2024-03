Imagem: Agência Brasil





O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, declarou que a Justiça não tolerará discursos de ódio e disseminação de notícias falsas durante as eleições municipais deste ano. Ele fez essas afirmações durante a inauguração do Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia (Ciedde), destinado a combater as fake news.





Moraes explicou que o centro está conectado a todos os tribunais regionais eleitorais e que a comunicação entre eles será contínua, 24 horas por dia. O objetivo do Ciedde é garantir a liberdade do eleitor no momento do voto e assegurar que as fake news e o uso indevido da inteligência artificial, como deep fakes, sejam combatidos nestas eleições.





Ele destacou que a vontade do eleitor brasileiro tem sido atacada virtualmente por milícias digitais que se valem de notícias falsas para manipular os eleitores com informações inverídicas. O presidente do TSE afirmou que o Ciedde representará um avanço significativo no combate à desinformação.





Além disso, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, participou do lançamento do centro e destacou que a colaboração entre o TSE e o governo federal é um exemplo de harmonia entre os poderes Judiciário e Executivo. Ele enfatizou que o principal foco do Ciedde será educativo.





O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também presente no evento, afirmou que a parceria da PGR com o projeto demonstra o compromisso contínuo do Ministério Público com os objetivos da Justiça Eleitoral. Ele ressaltou que é essencial que a vontade do eleitor seja livre de qualquer tipo de coação, seja física ou moral.