A festa Secretta Neverland, originalmente agendada para o próximo sábado (6) na praia de Pium, na Grande Natal, teve seu adiamento anunciado pela organização. A decisão foi tomada em virtude da pausa na carreira anunciada pelo cantor Nattan, uma das atrações do evento.





A decisão de adiar a festa foi comunicada nesta terça-feira (2), um dia após o cantor tornar pública sua decisão de interromper temporariamente seus compromissos para cuidar de sua saúde. O evento foi remarcado para o dia 6 de abril e contará também com as apresentações de Wiu, Pedro Sampaio e Antdot.





A Secretta, em nota, esclareceu que, devido a questões de saúde, Nattan não conseguirá oferecer seu melhor desempenho no momento. A organização expressou compreensão pela situação e respeito pela relação com o artista, justificando o adiamento como uma medida para permitir sua recuperação e retorno com ainda mais vigor e energia.





A nota também informou que em breve serão divulgados os procedimentos para reembolso dos ingressos adquiridos por aqueles que desejarem diante do adiamento.





Quanto à pausa na carreira do cantor cearense Nattan, este anunciou na noite de segunda-feira (1º) que a decisão foi tomada para tratar problemas de saúde que afetam sua voz. Além de um vídeo dirigido aos seguidores, Nattan emitiu um comunicado explicando que a medida foi recomendada por profissionais da saúde.





No vídeo, Nattan destacou a importância de cuidar de si neste momento e de se submeter aos cuidados médicos necessários para determinar o tratamento adequado. O cantor revelou que os problemas começaram aproximadamente três meses atrás, quando foi diagnosticado com a bactéria H-Pylori e precisou tomar antibióticos, resultando em refluxo.





Devido à dificuldade em conciliar os remédios para refluxo durante o tratamento com antibióticos, Nattan desenvolveu um edema nas cordas vocais, resultando em rouquidão intensa e afonia em situações de esforço prolongado, como durante seus shows. O cantor expressou a dor de não poder cantar nos momentos felizes no palco, comprometendo sua expressão artística.