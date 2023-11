Durante os primeiros dez meses do ano, o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel registrou quase 7 mil atendimentos a pacientes que sofreram acidentes de moto. Esse número representa um aumento de quase 13% em comparação com o mesmo período do ano anterior.





Outubro foi o mês com o maior número de atendimentos relacionados a acidentes de moto, com 764 entradas no pronto-socorro. Mais de 34% desses atendimentos resultaram em internações, com uma média de 5 dias de internação por paciente, de acordo com informações do hospital.





O levantamento elaborado por essa unidade de saúde, que atende pacientes de grande parte do Rio Grande do Norte, indica que a maioria das vítimas tem entre 21 e 40 anos de idade.





A cada mês, em média, 239 pacientes são internados no hospital devido a acidentes de moto. Isso equivale a cerca de 8 internações diárias. Essa realidade representa um ônus considerável para o sistema de saúde e afeta a qualidade de vida dos pacientes após receberem alta hospitalar.





Tadeu Alencar, diretor do hospital, ressalta que a alta demanda devido a acidentes de moto afeta a capacidade de atender outros casos que chegam, como pacientes com infarto ou AVC.





"A falta de vagas adequadas para tratar pacientes com problemas cardíacos ou cerebrais é um efeito colateral desse cenário, devido ao alto volume de casos de fraturas, muitas vezes resultantes de acidentes de moto, que ocupam os recursos hospitalares. Isso gera custos substanciais em procedimentos cirúrgicos, materiais, dias de internação e equipamentos", explicou o diretor.





Alencar enfatiza a importância da educação da população para minimizar esse problema: "Tudo isso representa um gasto significativo que poderia ser reduzido com uma melhor educação da nossa população".





Segundo o Hospital Walfredo Gurgel, somente no dia 7 de novembro, dos 68 pacientes internados por traumatismo cranioencefálico na unidade, 55 eram vítimas de acidentes de moto.





O aumento no número de acidentes de moto também é uma preocupação da Segurança Pública, que está intensificando as ações de orientação e fiscalização tanto na capital, Natal, como no interior do estado.





O coronel Eduardo Franco, comandante da Polícia Rodoviária Estadual, afirmou: "Em Natal e no interior, estamos trabalhando em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito para orientar os condutores e fiscalizar o cumprimento das regras de trânsito. Um condutor bem orientado tende a cometer menos infrações de trânsito, e esse é um trabalho que combina educação e fiscalização."