O estado do Rio Grande do Norte possui 22.343 potiguares em situação de inadimplência no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e eles têm a oportunidade de iniciar o processo de renegociação de suas dívidas a partir de hoje, 7 de novembro. Para efetuar a renegociação, os interessados podem dirigir-se às agências do Banco do Brasil e da Caixa.





O período para aderir ao programa de refinanciamento estará disponível do dia 20 de novembro de 2023 até 31 de maio de 2024.





De acordo com informações do Ministério da Educação (MEC) , há aproximadamente 1,2 milhão de devedores em situação de inadimplência em todo o país que podem se beneficiar com as condições oferecidas. Os descontos podem chegar a até 99% do valor total da dívida.





Todos os indivíduos que possuem contratos no Fies têm a oportunidade de participar da renegociação, incluindo aqueles que estão em dia com os pagamentos.





A seguir, apresentamos as condições detalhadas para a renegociação das dívidas:





Para débitos vencidos e não pagos por mais de 90 dias em 30 de junho de 2023:Desconto de até 100% sobre encargos (juros e multas).





Desconto de 12% sobre o valor pendente do financiamento para pagamento à vista ou parcelamento em até 150 parcelas mensais e consecutivas do valor financiado pendente, com desconto de 100% dos encargos. As demais condições do contrato, incluindo garantias e eventuais taxas, permanecem inalteradas.





Para débitos vencidos e não pagos por mais de 360 dias em 30 de junho de 2023, que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou foram beneficiários do Auxílio Emergencial 2021:





Desconto de até 99% do valor consolidado da dívida, incluindo o valor principal, por meio do pagamento integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais.









Para débitos vencidos e não pagos por mais de 360 dias em 30 de junho de 2023, que não se enquadram na categoria mencionada anteriormente:





Desconto de até 77% do valor consolidado da dívida, incluindo o valor principal, por meio da quitação integral do saldo devedor em até 15 prestações mensais consecutivas.