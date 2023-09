Acidente aconteceu no domingo (24) na Lagoa do Carcará, em Nísia Floresta. Equipe avaliou a estrutura e o material utilizado na tirolesa. Laudo deve sair em até 30 dias.





Uma equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) esteve na manhã de terça-feira (26) na Lagoa do Carcará, em Nísia Floresta , na Grande Natal, para realizar uma perícia na tirolesa que se rompeu quando um homem fazia a descida no equipamento no domingo (24).





No local, profissionais do Setor de Engenharia Legal e Meio Ambiente (Selma) do Itep avaliaram a estrutura do equipamento e do material utilizado no famoso ponto turístico do município de Nísia Floresta. Um laudo sobre a tirolesa deve sair em até 30 dias.





Segundo o Itep, em perícia deste tipo, a equipe tem por objetivo encontrar as causas da ocorrência, para descobrir se a causa foi acidental, falta de manutenção preventiva ou intencional.





Ainda de acordo com o Instituto, a investigação neste tipo de caso pode ser feita por meio do estudo da fratura do material rompido e testes de tração em amostras retiradas deste elemento.





O caso





Um homem caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros após uma tirolesa se romper, neste domingo (24), na Lagoa do Carcará, em Nísia Floresta, na Grande Natal.





Com informações do g1/RN