Imagem: Fabio Rodrigues Pozzebom



O ministro Luís Roberto Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira (28), sucedendo a atual presidente, ministra Rosa Weber.





Com essa transição, o ministro Edson Fachin assume a vice-presidência. Luís Roberto Barroso é membro do STF desde 26 de junho de 2013 e é natural de Vassouras, no Rio de Janeiro.





Ele possui um doutorado em direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e é professor titular de direito constitucional na mesma universidade.





Além disso, Barroso é autor de vários livros sobre direito constitucional e tem diversos artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Antes de ingressar no STF, ele também exerceu o cargo de procurador no estado do Rio de Janeiro.





Barroso ganhou destaque no ano passado com a célebre frase: "perde, mané, entenda aqui