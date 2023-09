Imagem: Reprodução





A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Natal está investigando a denúncia de que funcionários foram coagidos a violar uma caixa de descarte de materiais perfurocortantes para recuperar frascos de vacinas que haviam sido erroneamente descartados no lixo. O incidente ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) do conjunto Soledade, no bairro Potengi, Zona Norte da cidade.



Segundo a denúncia feita ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Saúde do Rio Grande do Norte (Sindsaúde-RN) na sexta-feira (22), os profissionais tiveram que remover os insumos do lixo após perceberem que os frascos descartados na caixa não estavam vencidos, como inicialmente pensado.

Antes do descarte incorreto, acreditava-se que o lote das vacinas teria expirado em 21 de setembro. No entanto, foi posteriormente verificado que a data real de vencimento seria em 2 de outubro. Algumas das vacinas descartadas na caixa incluíam doses de imunizantes contra a Covid-19.





A SMS Natal emitiu uma declaração informando que iniciou uma investigação interna para esclarecer o ocorrido.