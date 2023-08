Na quarta-feira, 2 de agosto, Caio Blat anunciou o término de seu contrato fixo de 25 anos com a Rede Globo. O ator compartilhou essa novidade em suas redes sociais.





Em seu comunicado, Caio relembrou sua trajetória na emissora e revelou seus novos projetos na carreira, incluindo uma parceria com a própria Globo.





"Encerro esta semana um ciclo de 25 anos como contratado da Rede Globo. É uma vida inteira! Sinto apenas gratidão e a sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças maravilhosas e amizades queridas. Ao longo dos mais de 26 projetos que realizei, pude vivenciar meu crescimento profissional e amadurecimento. Ao mesmo tempo, sempre tive a liberdade de atuar no cinema e nos palcos", iniciou ele.





Caio também mencionou seu novo trabalho com a HBO. "Tive uma relação aberta, linda e gratificante com a Globo, e seguindo essa lógica, estou embarcando agora em um projeto com amigos que fiz na emissora, como Monica Albuquerque, Maria Medicis e Camila Pitanga."





"Além disso, ainda tenho projetos para serem lançados na Globo, como a série 'Grande Sertão: Veredas', que será lançada em breve, e todos os trabalhos que permanecem disponíveis no Globoplay. Ou seja, espero em qualquer momento estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto", completou ele.





Por fim, Caio agradeceu o carinho do público ao longo dos anos. "Agradeço, em especial, a você, público, que sempre me acompanhou e prestigiou. Estaremos sempre juntos, pois tenho muitos projetos em mente e no coração. Aguardem...", concluiu ele.