Na última quinta-feira (13), um indivíduo de 21 anos prestou queixa na polícia em Mossoró, região oeste do Rio Grande do Norte, afirmando ter sido vítima de um golpe ao tentar comprar uma motocicleta por meio das redes sociais.





Conforme o relato registrado, o jovem reside no bairro Belo Horizonte e se deparou com um anúncio nas redes sociais oferecendo a motocicleta por um preço abaixo do mercado. Ele entrou em contato com o suposto vendedor e deu início a uma negociação através de um aplicativo de mensagens.





O estelionatário conseguiu convencer a vítima a realizar a suposta compra e solicitou que ela fizesse um depósito de R$ 1.250 como entrada para o pagamento da motocicleta. No entanto, assim que o jovem efetuou a transferência, o criminoso bloqueou seu número no aplicativo.





De acordo com as autoridades policiais, o crime ocorreu no dia 6 de julho, mas o jovem só procurou a delegacia uma semana depois. A vítima ainda mora com seus pais e não havia informado a eles sobre a intenção de adquirir a motocicleta. O pai do jovem o acompanhou até a delegacia.





Além disso, a Polícia Civil informou que o valor transferido pela vítima foi depositado na conta de uma mulher de 42 anos, residente na cidade de Assu, também na região oeste do estado. Essa informação faz parte da investigação em andamento.