Recentemente o Notícias do RN publicou a matéria sobre os Golpes que potiguares estariam sendo vítimas onde criminosos usam a plataforma da OLX para duplicar anúncios reais e enganar compradores idôneos.

Ao mesmo tempo, o caso da apresentadora e jornalista da TV Ponta Negra, Lídia Pace, que teve seu perfil no Instagram hackeado e usado por criminosos para vender produtos através do pix, causou revolta devido as dificuldades e transtornos que os usuários e vítimas de golpes passam para tentar reaver seus bens ou perfis.

Além da sensação de insegurança e impunidade, esse crimes causam cada vez mais revolta.

No caso de Lídia, por exemplo, eles chegaram, inclusive, a agradecer a apresentadora pelos valores recebidos em pix usando o perfil hackeado.

De outro lado, a jovem que caiu no golpe ao tentar comprar um telefone anunciado na OLX, Veja a matéria aqui, também foi debochada por uma criminosa.

RN não tem delegacia de crimes virtuais

Os casos apresentados são uma prova de que o Rio Grande do Norte precisa, urgente, de uma delegacia de crimes virtuais. Em conversa com o disque denúncia sobre os golpes no RN, foi mencionado que não se poderia fazer nada além de orientar para registrar um B.O, inclusive, segundo a vítima do celular, o mesmo serviço de denúncia lamentou a falta de uma delegacia especializada nesses crimes, mencionando eles que agilizaria a identificação e consequente prisão dos envolvidos em tempo hábil, afinal, nenhum crime é perfeito e os meliantes sempre deixam vestígios que, caso houvesse uma delegacia, voltada unicamente para casos como esse, que estão crescendo no estado, a situação seria bem mais justa.

Pelo momento continuamos a mercê de bandidos que se aproveitam de pessoas trabalhadores para aplicarem golpes sem possuírem qualquer sinal de arrependimento.

Com a palavra, o Governo do Estado do RN