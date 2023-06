Uma das maiores plataformas de Marketplace e importante no desenvolvimento econômico, a OLX, vem sendo alvo de golpistas.

São inúmeros os golpes e, inclusive, não só no RN, mas no Brasil todo, diversos usuários vem relatando perder quantias cada vez maiores para "meliantes virtuais".

No estado do RN, por exemplo, várias são as denúncias e sempre com o mesmo modus operandi.

O mais recente que tomamos conhecimento uma jovem negociou um celular com uma mulher, que viu em um anúncio na plataforma OLX e pelo chat e whatsapp marcou de se encontrar pra ver o telefone e a golpista falara que uma sobrinha iria deixar, ao chegar lá viu o telefone e passou o PIX para a suposta dona mas só descobriu que havia caído num golpe após a pessoa que se identificava como "sobrinha" dizer que não era familiar e que havia falado aquilo pois a golpista teria orientado para dizer que era parente para não atrapalhar a intermediação.

Entenda esse golpe:

Golpe do falso intermediário e do Anúncio duplicado

O golpe do Falso intermediário é simples mas vem pegando muita gente. Um(a) golpista entra em contato com o vendedor de algum bem na plataforma, sendo carro, celular, ou qualquer outro item que tenha um usuário desatento e que possa cair na cilada. Por telefone golpistas dizem ao vendedor que conhecem uma pessoa comprará seu o bem e combina com um possível comprador dizendo que está vendendo algo. Tanto para comprador quanto para vendedor a conversa é a mesma, os golpistas orientam que não falem de negócio ao se encontrarem e que, se gostaria ela estaria recebendo o valor do comprador e passando para o vendedor.

O comprador desatento passa um pix para o golpista e ao ir pegar o bem o verdadeiro vendedor informa que não recebeu nada e ambos caem na cilada, no entanto, o comprador é o maior prejudicado pois perde o valor investido.

Essa modalidade de golpe pode até vir "dois em um", ou seja, os malandros estão cada vez mais sofisticados e intercalam as formas, aplicando o golpe do anúncio duplicado, onde criam um anúncio com fotos e informações tiradas do vendedor real e colocam um preço mais atrativo e o restante da história você já sabe: Combina com vendedor e comprador e arruma uma desculpa para dizer que ambos não devem falar muito da negociação e os usuários caem.

Como não cair nestes golpes e perder seu dinheiro?

Os criminosos estão cada vez mais sofisticados e para não cair em golpes veja essas dicas:

A primeira regra é desconfiar de qualquer atitude estranha, promessas mirabolantes de valores mais "em conta" ou mesmo de conversas de intermediadores devem ser investigadas;

Não aceite intermediação de quem você não conhece. As vezes parece ser tentador saber que há alguém interessado em comprar seu bem, no entanto, melhor que tudo seja às claras e sem intermediadores ou, pelo menos, evite enviar qualquer valor ou passar qualquer informação para esses intermediadores.

Avalie bem os documentos do seu bem e pergunte muito. Pergunte ao vendedor ou comprador todas as informações suficientes do negócio e não aceite que um intermediador diga pra você não comentar nada.

Nunca, por hipótese alguma, passe dinheiro para um intermediador. Venda/compra é feita com transferência para o real dono do produto. Por isso volta a dica anterior. Pergunte sempre, esclareça tudo antes de realizar o pagamento e confira sempre;

Procure um local público: essa é uma clássica. Buscar um local público e seguro para negociar é muito importante;

Leve alguém de confiança para te acompanhar na negociação. Levar alguém de confiança é muito importante, afinal, essa pessoa vai estar olhando "de fora" e poderá estar mais atento que você

Em caso de cair em algum golpe não hesite em registrar um Boletim de ocorrência o mais rápido possível e informar ao banco sobre o pagamento.

O que está fazendo a OLX para coibir?

A OLX não é a única que é vítima na história, Afinal qualquer marketplace pode ser alvo, no entanto, como é a mais popularizada é mais vulnerável.

A empresa sempre vem investindo em maneiras de coibir as ações dos bandidos e possui, inclusive, um FAQ que pode ser acessado aqui onde alerta aos seus usuários sobre as modalidades de golpes. No Chat também pode se ver mensagens constantes para não passar informações pessoais e dicas para negociar com segurança. Além disso a empresa ainda bloqueia os usuários suspeitos.