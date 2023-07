Uma trágica ocorrência abalou uma família em Staffordshire, Inglaterra, quando uma mãe de 32 anos faleceu apenas 14 horas após a morte repentina de seu bebê de cinco meses. O incidente ocorreu enquanto os dois estavam dormindo juntos e resultou em uma parada cardíaca que tirou a vida da mãe.





De acordo com o segredo, após a descoberta, os serviços de emergência foram acionados na casa de Viktorija Mardosiene, e apesar dos esforços médicos, o bebê, Kevin Deguitas, foi declarado morto no Royal Stoke University Hospital.





Profundamente afetada pela perda de seu filho, Viktorija procurou apoio na unidade de saúde mental do Hospital Harplands. Infelizmente, durante sua estadia no hospital, ela sofreu uma parada cardíaca e faleceu no mesmo local onde seu bebê havia falecido, apenas 14 horas depois.





Um legista iniciou uma investigação para esclarecer os fatos, suspendendo temporariamente o inquérito. Durante a audiência relacionada à morte do bebê, foram relatadas circunstâncias de desordem na sala de estar, com caixas e brinquedos espalhados pelo chão. Os paramédicos realizaram manobras de ressuscitação, mas não obtiveram sucesso.





Ao ser questionada pela polícia, a mãe expressou sua angústia em sua língua nativa e fez a pergunta devastadora sobre seu bebê. A investigação revelou que a mãe colocou o bebê para dormir e, mais tarde, os médicos encerraram os esforços de reanimação. Além disso, foram encontradas latas vazias de bebidas alcoólicas no quarto, e um teste de bafômetro realizado na mãe apresentou um nível acima do limite legal.





As autoridades continuam a investigar o caso, buscando esclarecer os detalhes e a relação entre os eventos que resultaram na trágica perda da mãe e do bebê.