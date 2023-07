O prefeito Luciano Santos lançou em um evento oficial a programação do Lagoa Nova Sabor e Som by Fest Bossa & Jazz, que será realizado nos dias 21 e 22 de julho. Entre as atrações, a principal delas é a cantora Joanna, um dos principais talentos da história da música brasileira.





Joanna será a atração principal do segundo dia de evento. No dia de abertura, sexta-feira, a artista principal será a potiguar Khrystal. A proposta do evento é oferecer, nos dois dias, muita cultura e entretenimento, de forma totalmente gratuita, para a população local e turistas de toda a região, capital e estados vizinhos, evidenciando as belezas naturais do município e a riqueza gastronômica do Rio Grande do Norte.





A realização é da Prefeitura Municipal de Lagoa Nova. Além dos shows musicais, o festival irá oferecer oficinas gastronômicas envolvendo os bons restaurantes locais e regionais, dando oportunidade para aquelas pessoas interessadas em aprender mais na arte de cozinhar.





Distante 209 Km de Natal, a cidade de Lagoa Nova faz parte da Serra de Santana e está entre os seis municípios do Geoparque Seridó, reconhecido pela Organização das Nações Unidas - ONU.





Formato





O festival ocorrerá com a participação de chefs e restaurantes convidados que oferecerão no pavilhão do evento, oficinas com degustação de pratos, petiscos e drinks criados exclusivamente para o evento.





Além da área destinada às oficinas gastronômicas, a grande estrutura abrigará uma praça de alimentação com stands oferecendo uma variedade de "finger foods" a custo fixo e uma feirinha de artesanato com produtos e expositores locais e regionais.