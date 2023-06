Governo do Rio Grande do Norte convoca e nomeia primeira turma de aprovados em concurso público da Fundase.





A convocação abrange cargos de técnicos de nível médio e superior, bem como agentes socioeducativos, para atuação nas unidades socioeducativas do estado.





De acordo com G1, está prevista uma segunda convocação de aprovados até o dia 30, totalizando aproximadamente 500 novos servidores.