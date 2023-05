O maior evento de cardiologia do Rio Grande do Norte acontece na próxima sexta (05) e sábado (06), no Holiday Inn Natal e vai reunir mais de 500 participantes. O XXI Congresso NorteRioGrandense de Cardiologia, também marca os 40 anos da Sociedade Brasileira de Cardiologia - Regional RN, responsável pelo evento.Dentre os temas a serem discutidos estão: Prevenção de eventos Cardiovasculares em Pacientes com Hipertensão Arterial; Resultados Cardiovasculares em Pacientes com Doença Renal Crônica; Ácido Bempedóico e Resultados Cardiovasculares em Pacientes Intolerantes a Estatinas com Alto Risco Cardiovascular; A Medicina Nuclear na Avaliação da Hipertensão Arterial; Ressonância na Insuficiência Cardíaca; entre outros. Ao todo serão cinco simpósios e três conferências.E, em paralelo ao Congresso, também acontecem as jornadas multiprofissionais: XIII Jornada de Enfermagem, XI Jornada de Nutrição, VI Jornada de Educação Física e VI Jornada de Fisioterapia. Além da presença de palestrantes locais e nacionais. "Essa é uma ótima oportunidade de troca, aprendizado e atualizações na cardiologia e na área da saúde como um todo", comenta Dr. Antonio Amorim, presidente da SBC-RN, e acrescenta que a expectativa é de sucesso de público.O Congresso tem como público-alvo médicos de diversas áreas de atuação, cardiologistas, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos e estudantes da área da saúde.Para se inscrever e verificar programação completa, acesse: www.riograndedonorte.cardiol.br/xxi-congresso ou siga @sbc_rn.