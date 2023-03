relatam problemas na entrega dos produtos comprados desde 2022, após a loja ter fechado a unidade na capital potiguar. De outubro, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte registra mais de 60 ações abertas contra a empresa.





Os consumidores afirmam que não conseguem receber os produtos comprados ou a devolução do dinheiro.





A loja funcionava na Avenida Prudente de Morais, no bairro Tirol, Zona Leste da cidade, e ainda está com os cartazes de promoção, que prometia entregar o sofá em até 48 horas depois da compra.





Por dentro, no entanto, está tudo vazio. Na porta, um aviso com data de 11 de fevereiro informa que o atendimento está sendo feito apenas online, com um número que não recebe ligação.





Com informações do G1/RN