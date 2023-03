Além do animal, a polícia encontrou dinheiro, drogas, televisões e até um touro mecânico nas celas da penitenciária'Hecho en Mexico' significa 'Feito no México' em portuguêsREPRODUÇÃO/FACEBOOK/SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ZONA NORTE

No presídio estadual Cerso Nº 3 em Juarez, no México, um gato da raça sphynx, conhecida por não ter pelos, foi encontrado com a tatuagem de uma gangue, contendo a frase "hecho en Mexico" (feito no México, em tradução livre), comum entre os membros dos Mexicles. O felino foi resgatado após uma rebelião em 1º de janeiro, na qual sete detentos e dez guardas foram mortos. Durante a operação, a polícia encontrou nove animais, dinheiro, drogas, televisões, instrumentos musicais e até um touro mecânico nas celas.





O gato, considerado o animal de estimação dos presos, foi colocado para adoção e atraiu milhares de interessados de diversos países. Autoridades selecionaram dez candidatos, sendo sete dos EUA, dois de Juarez e um de Oaxaca, que terão a chance de adotar o felino. A identidade do novo dono será mantida em sigilo para evitar que ele se torne alvo de gangues.





Com informações do R7