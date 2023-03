A palestra dela será no dia 15 de março e pode ser adquirida na bilheteria do Teatro e no site Uhuu .





Realização: Jorge Elali Produções

..... Será que estamos buscando a felicidade no lugar e no tempo certos? Essa é uma das perguntas que move o ser humano e um dos debates do novo livro e da palestra da psiquiatra e autora best-seller Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva (autora dos sucessos “Mentes Perigosas, “Mentes Ansiosas, entre outros da série Mentes). Com produção da Jorge Elali Produções, a palestra chega a Natal no dia 15 de março, com única apresentação, no Teatro Riachuelo.





Em “Felicidade”, a psiquiatra mostra, entre tantas coisas, que devemos desmistificar essa ideia de que as pessoas são felizes o tempo todo e de que existe alguma obrigação para tal. Com base em anos de pesquisa e experiências clínicas, dra. Ana Beatriz apresenta a parte biológica (ondas cerebrais e neurotransmissores) desse estado de espírito, além de se apoiar no pensamento filosófico antigo e moderno para entender melhor essa sensação.





Na palestra a médica irá discorrer que não há exatamente uma fórmula mágica para encontrar a felicidade, mas que é importante conhecer e aprender mais sobre si e sobre os outros, além de ter objetivos e propósitos de vida, que ajudam bastante nessa busca.





A proposta é simples: refletir sobre como ações práticas do cotidiano podem levar a atos mais saudáveis para o corpo e a mente e, claro, até a felicidade. É hora de rever nossos conceitos sobre ser feliz. Você está disposto a rever os seus?





SERVIÇO





Dra. Ana Beatriz Barbosa - Palestra “Felicidade – Ciência e prática para uma vida feliz”





Dia 15 de março, quarta-feira, às 20h, no Teatro Riachuelo

Realização: Jorge Elali Produções





CANAIS DE VENDAS OFICIAIS:





Bilheteria do Teatro: Shopping Midway Mall – Av. Bernardo Vieira 3775 – piso L3 (terça a sábado, das 14h às 20h)









SOBRE A DRA. ANA BEATRIZ BARBOSA





Nascida na cidade do Rio de Janeiro, a Dra. Ana Beatriz Barbosa é graduada pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), com residência em psiquiatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). É membro da Academia de Ciências de New York, referência nacional no tratamento dos transtornos mentais e autora de best-sellers com mais de 2,5 milhões de livros vendidos.





Diretora da Clínica Ana Beatriz Barbosa Silva - Comportamento Humano e Psiquiatria, no Rio de Janeiro, Ana Beatriz atende pacientes em consultório, realiza palestras, conferências, consultorias e entrevistas nos diversos meios de comunicação, além de ministrar cursos online e presencial sobre variados temas do comportamento humano, entre eles: Mentes Ansiosas, Mentes Inquietas, Mentes Perigosas e Transtorno Obsessivo Compulsivo.





Livros PublicadosMentes Perigosas: O psicopata mora ao lado

Mentes Inquietas - TDAH: Desatenção, hiperatividade e impulsividade

Mentes e Manias - TOC: transtorno obsessivo compulsivo

Sorria, você está sendo filmado

Mentes Insaciáveis: Anorexia, bulimia e compulsão alimentar

Bullying: Mentes Perigosas nas Escolas

Mundo Singular: entenda o autismo

Corações Descontrolados - Ciúmes, raiva, impulsividade. O jeito borderline de ser

Mentes Consumistas: Do consumismo à compulsão por compras

Mentes Depressivas: As três dimensões da doença do século

Horizonte Vertical - Onde o fim é apenas o começo

Janelas da Mente

Mentes Ansiosas - o medo e a ansiedade nossos de cada dia

Mentes Que Amam Demais - O jeito borderline de ser

Solidão Acompanhada

Felicidade – Ciência e prática para uma vida feliz